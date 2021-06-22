Ephrata High School held its commencement June 3.
The graduates are: Lloaniris Agular Cortes, Teonna Lenee Alston, Kaylee Paige Andersen, Baileigh Elizabeth Andrews, Izabella Rose Ansel-Sexton, Naraly Archibald, Hannah Noelle Ashley, De'Andre Robert Alvin Atkins, Adrianna Christina Ault, Sada Jean Aungst, Arianna Faith Avalos, Emily Jhosuett Aviles Arguello, Jansen Lee Balmer, Salvatore Romeo Natale Balmer, Sean Anthony Bandy, Ezra Kolby Barrett, Taylor Dathan Becker, Wesley Paul Beckham, Angela Victorovna Belogurov, Alavia Elaine Bennett, Nicholas Ryan Bergman, Tunveen Kaur Bhandal, Liam Quinn Bock, Emily Jane Boley, Kayla Nicole Boley, Sawyer Anthony Boll, Aubrie Grace Bollinger, Chloe Elizabeth Bowers, Brock Michael Boyer, Luis James Boyle, Nashaiya Corriette Boyles, Sophia Claire Bradley, Melissa Paige Brennan, Hannah Kjeldsen Bright, Arron Christopher Brubaker, Taylor Jordan Bryan, Kianna Sade Bryant, Olivia Marie Bryson, Jordan Eric Buch, Maya June Burdick, Samantha Jane Burkholder, Corey John Paul Burnish, Gordon Michael Cahill, Zane Ryder Cammauf, Alexis Danielle Canfield, Scott Michael Capwell, Nathan Ryan Carpenter, Destiny Lynn Carson, Athena Kaia Castro, Daysi Cervantes, Lila Michelle Chapman, Rudolph Michael Chekanov, Victoria Marie Cintron, Presley Patrick Clark, Catherine Leia Collier, Cecilia Rose Commero, Emma Kathryn Conroy, Bryan S. Cramer, Kyle Logan Cramer, Zachary Michael DaBella, Kathryn Myah Deamer, Halee Kirsten Deemer, Dylan Mark Deknikker, Ethan James Dever, Charles Ryan Diirner, Mallory Michelle Dover, Colton Matthew Eagan, Josiah Christian Ebersole, Alexis Samantha Ebright, Parker Sonya Ebright, Phoenix Sierra Ebright, Nicolas Ryan Eby, Madelyn Paige Ecenrode, Kayla Lee Ehly, Dana Lynn Eller, Ethan Daniel Elliot, Anya Marie Emmerling, Jonathan Farrington, Dakota Nicholas Fay, Alyssa Renae Fedorshak, Olivia Marie Fedorshak, Brandon Miguel Fernandez, Eric Joseph Flores, Oliver Fogarty-Harnish, Emily Ryann Folker, Yana Angel Franklin, Brynn Avery Frey and Madeline Mae Fritz.
Also, Michael Thomas Gallagher, Edward Steven Garcia, Kayden Inez Garcia, Amanda Celeste Gardner, Hunter James Gettle, Cayli Marie Getz, Madizin Lee Gipe, Mia Riley Goldberg, Danielle Gomez, Cassidy Erin Good, Olivia Marie Gordon, Emma Catherine Graeff, Brandon Daevon Graves, Walter Franklin Graves III, Richard Lee Greer III, Isabelle Nicole Groff, Madeline Anne Groff, Emma Sue Hackman, Kayla Lynn Hackman, Tyler James Hackman, Brynna Kay Hammer, Olivia Grace Harrington, Ryan Alan Hart, Chloe Ann Harting, Hopelynn Grace Hauser, Parke Francis Haws, Nicholas Ryan Henley, Kylie Rayne Henry, Brandon Hernandez, Carlos Ellis Hernandez-Collazo, Brennan David Hess, Nathaniel James Honberger, Ryan Jansen Honberger, Anna Grace Hoopes, Isaiah Michael Hornberger, Amber Louise Horst, Lennon Janae Hultzapple, Shyan Constance Hunt, Emily Nicole Hutchins-Fichthorn, Caitlyn Marie Jasso, Darrien Miles Jenkins, Zhi Shan Jiang, Daniel Robert Joerger, Ania Alicia Johnson, Blake Michael Jones, Emily Paige Jones, Ezekiel Wesley Jones, Matthew Louie Juarbe, Hailey Marie Kalpokas, Shiloh Ruth Keeler, Austin Riley Keens, Lillian Jessica Keith, Anish Khadka, Alexander Michael Kiefer, Nathan James Kimmel, Lucas Thomas Knopsnyder, Nikolai Emerson Kochel, Elizabeth Hope Kohler, Destiny Elizabeth Krella, Sumer Alyce Kubovcsak, Eirinn Elizabeth Kujawski, Tucker Carson Kurtz, Alexandra Julia Kwiatkowski, Kaleigh Natalia Lafferty, Brianne Elizabeth Landis, Hailey Bea Landis, Taylor Marie Lash, Angelique Pachee Lee, Douglas Wyane Leed, Dylan Randall Leisey, Ryan Thomas Lindberg, Mavin Robert Lintner, Tajanthony Ante London, Miguel Lopez Jr. and Tommy Tou Lee Lor.
Also, Mya Grace Mahlandt, Bradley Joseph Malmer, Negel Kaylin Martell, Alanna Nicole Martin, Alonzo Trevor Martin, Trenton Scott Martin, Tyler Christopher Martin, Brandon Enilver Martinez Rivera, Anissa Dai Martzall, Kai Ryan Mast, Devin McClain May, Ashlyn Nicole Mazzocchi, Meg Helena McCracken, Thomas Ralph McGillan, Carter Lawrence McKim, Zachariah Malachi McRae, David Gray Mead, Alyssa Jade Meier, Juan Reynaldo Melendez Jr., Alexis Divine Mellinger, Victoria Rachel Merkey, Kenneth Bryan Miller, Brenden Patrick Molchany, Sydney Marie Molchany Marshall, Lee Mondo, Blaine T. Montpetit, Lily Rebecca Moore, Owen Thomas Morrongiello, Ngouala David Joss Michael Moundhala, Olivia Ann Mountz, Bryce Adam Musser, Zachary Bryan Musser, Olivia Grace Myer, Yeyluis Navarro Mendoza, Hailey Nicole Nelson, Tyler Mark Nelson, Heather Mull Nguyen, Amanda Nicole Nolt, Mason Samuel Oberholtzer, Noah Louis Oberholtzer, Michaela Akinyi Ochieng, Alexander Charles Ohline, Dominique Elizabeth Palma-Ramey, Averie Ruth Paparo, Nicholas Daniel Parmer, Kierra Peyton Parsons, Justin Richard Pauser, Victor Gabriel Perez Figueroa, Jonathan James Petrecca, Thomas John Petrecca, Marc Vincent Perciful, Chloe Adelle Peuler, Brielle Nicole Pfeiffer, Rian Michael Phillips, Sophie Dane Pierce, Joshua Daniel Potts, Noah Dean Powlus, Truly Joy Presnell, Dakota Paul Rank, Kristin Nicole Ravel, Emily Mae Regitz, Devin Ian Reider, Gabrielle Madison Reimel, Harleigh Cheyenne Reiner, Kaydence Paige Reinhart, Kaitlyn Marie Rice, Lily Rose Riddle, Bryce Dale Rissler, Braden Anthony Ritter, Jared Christopher Ritter, Hunter James Roark, Devon Michael Robertson, Angelique Nicole Rodriguez, Mikayla Marie Rodriguez, Naomi Rodriguez, Zoe Ann Rodriguez, Shakira Marie Rosa Santana, Nastassja Noelle Roth, Luke Anthony Rotolo, Hunter Scott Rowell and Julia Rumyantsev.
Also, Kylie Schadt, Olivia Lorine Schlinkman, Tristan Aric Scotten, Dawson Kyle Seats, Genevieve Velvet Seese, Addison Paige Shaneyfelt, Nathan Riley Sharpe, Talia Noel Sheaffer, Caitlin Elizabeth Shellhammer, Cameron James Shellhammer, Kerek Todd Shirk, Joseph Lawrence Shrack, Rebecca Claudia Shubinsky, Ariana Alizai Shue, Katie Marie Sikie, Shannon Nicole Slaughter, Brady Ethan Snyder, Collin Michael Snyder, Griffin Patrick Snyder, Dayton Ryan Stauffer, Mara Elizabeth Stauffer, Sophia Elizabeth Stauffer, Brock Christopher Steffy, Bryan Keith Stewart, Jasmine Frazell Stewart, Madison Lucille Stewart, Dianna Marie Stringer, Jazmine Nicole Striver, Tyler John Strous, Matthew Christian Sweigart, Rayne Aroura Sweigart, Sierra Meadow Synden, Logan Charles Taylor, Brad Charles Templin, Colin Edward Terry, Jayda Nicole Thomas, Gabriel Peronet Alan Thompson, Rayne Morgan Tibbins, Nicholas Aaron Tihansky, Alyssa Janell Timinski, Seth Alan Toms, Anastazia Nora Toro-Ayala, Nicole Noelle Trethewey, Austin Joshua Trimmer, Amanda Gabriela Troche Munoz, Jared Marc Umble, Cole Michael Urban, Dalkiel Valentin, Arianna Clare VanderWal, Anastasia Vang, Gabriel Arnulfo Vargas, Stephanie Vargas-Dominguez, Brianna Nicole Varner, Juan Francisco Vega Lopez, Nathan Thomas Vidzicki, Daisy Kao Zoua Vue, Kendall Wales, Robert David Walker III, Zachary Scott Wanous, Hannah Ruth Weaver, Landon Cole Weaver, Caileigh Marie Weik, Alyssa Michelle Wene, Megan Clare Wenger, Michael Wade Wenger, Paige Elizabeth Westerhoff, Trinity Lyn Wheeler, Andrew Scott White, Faith Angelisa White, Timothy Scott White, Lily Skye Wiker, Nathan Joseph Williams, Chase Kenneth Wilson, Cody Alvin Wingenroth, Miracle Isaiah Wratto, Jessica Lynn Wright, Kaylie Alyssa Wyniawskyj, Joseph K Yaidoo, Josiah E Yaidoo, Alexander Yancoskie, Grace Elizabeth Young, Kayley Alexandra Zambuto, Adam Lee Zimmerman, Ali Rae Zimmerman, Brooke Autumn Zimmerman, Morgan Paige Zimmerman, Shane Ryan Zimmerman, Tyler Steven Zinn and Olivia Paige Zook.