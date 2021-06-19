Conestoga Valley High School held its commencement June 4.
The graduates are: Jannah F. Abdul Latif, Mohrael Ayman Adly, Jessenia Agosto, Hannah Paige Almodovar, Brandon Donald Alston Jr., Rahel Worede Amaniel, Ashley Nicole Andrew, Devin Joseph Andrusky, Samuel Vincent Ator, Eden Abree Austin, Gabriella Benza Bamungwa, Isaac Janai Beitzel, Giovanina Nicole Bell, Samuel Eskinder Berehe, Gabriel Joseph Birli, Ryan Jahir Bonilla Justiniano, Ryan Zachary Bookman, Ludvin Josue Borrallo, Annalise Virginia Bossert, Brayden Christopher Bowser, Dominic Riley Brabant, Clifford Roy Brian Jr., Andrew Bryce Brown, Emma Grace Brown, Shaunacy Snai Brown, Alyssa June Brubaker, Mason A. Bunting, Darren James Burkholder, Josiah Scott Burkholder, Holly Ann Butler, Kevin Robert Butt, Marchella Alexis Caci, James P. Cadet, Isabella Nicole Carper, Evan Xavier Carrion, Emily Grace Castronova, Gabriel Ian Catalan, Cody Payton Caudill, Morgan Jane Chambers, Jibran Ahmad Chaudhry, Jessica Chen, Jenina Milagros Chiquito, Michael Michele Ciccia, Nyla Kearse Cintron, Silvio Collins, Yhanna Rhea Colon, Kaitlyn Marie Colosi, Trent Alden Crissinger, Isaiah Benjamin Cruz, Caris Taylor Daneker, Shaylee Elizabeth Daniels, Paige Ashton Denlinger, Marc Daniel Desir, Ethan Alley Dickerson, Diana Joy Dickson, Conrad Marshall Dillman, Anya Marie Ditzler, Cameron Mckade Duffy, Zachary Tyler Dunn and Matthew Quoc Duong.
Also, Brooke N. Eberly, Ty’sir Ra Zhon Echols, Matthew Scott Eckman, Destiny Ruth Ellerbe, Dante Christian Ellis Jr., Sarah Janette Emerson, Brianna Lynn Emlet, Leah Rae Emrey, Emily Anne Ermolovic, Melany Escobar, Josue Alejandro Espinoza Zelaya, Sarah Lia Estrella Reyes, Gavin James Fisher, Zachary Blake Fisher, Ryan David Fliegel, Kaitlyn Nicole Floyd, Gabriel Anthony Friday, Brooke Ashley Fry, Spencer Ray Gehman, Yohannes Solomon Geleta, Derek Lee Gerlitzki, Donald Alan Gilbert Jr., Logan Nathaniel Gochenaur, Alexis Lynn Goldsborough, Caroline Meredith Kuuipo Gough, Tamira Lee Gray, Jah-San Terrell Levi Green, Jeremy David Greiner, Matthew Thomas Greiner, Caleb Alexander Groff, Katie Marie Groff, Jose Javier Guzman Barbosa, Jesse Reed Hardin, Adam Ashcroft Harris, Krystolyn Marie Harris, Madelyn Elaine Harsh, Hayden Judge Hartranft, Nathan Samuel Heck, Chassidy Henriquez, Eliasar Antonio Hernandez, Roxana Hernandez Alonso, Grace Elizabeth Hershey, Marshall Brandt Hershey, Taicha A. Hertzog, Olivia Jean Hess, Lucas James Heymann, Nolan Paul High, Colin Michael Hill Jr., Jacquelyn Samantha Hill, Eleana Kathleen Hintz, Alex Hoangvan, Liliana Elizabeth Horst, Owen William Horst, Brayden Richard Horton, Karda Anne Houck, Kayla Brooke Housley, Marissa Lynn Hursh, Chloe Jean Hutchinson, Khloee Tuong Vi Mia Huynh, Son Hoang Huynh, Megan Danelle Imler, Robert Griffith Jack, Tarius Owen Jackson, Charles David Janvrin, Alexis Nicole Jenkins, Julius Jamaal Johnson Jr., Liliana Juarez, Jesse Ian Kanagy, Ruben David Kasatkin, Thomas John Kauffman, Matthew Tyler Kelly, Ryan Daniel Kern, Logan Eli Kline, Alexa Kate Kmieczak, Frank Edward Koch, Ezekiel Gongon Kolubah, Ellie Christine Kready, Jadalynn Marie Lachance, Eric Milton Lando, Aaliyah Christina Laukhuff, Micah Andrew Leaman, Benjamin James Leininger, Tori Lee Lentz, Aubrey Elizabeth Lester, Holly Lynn Lewis, Owen Eric Linder, Eleanor Grace Livingston, Ethan Michael Logue, Polina Nikelle Longenecker, Jordan Nicholas Lonie, Kamry Lor, Nkaujhmoob Pearl Lor, Emma Elizabeth Lorenz, Chance Jordan Macariola, Logan Daniel Mahler, Phinehas Mugi Maina, Elijah Charles Maines, Enileycka Maldonado, Habssatou Mamadou, Caleb Lawrence Mamere, Chelsea Leigh Manderewicz, Isabella Lynn Markley, Brianna Rose Martin, Catherine Elise Martin, Kaden Ridge Martin, Zachary Michael Martin, Ian Dhruv Marwaha, Gabriel Jose Matos Morales, Cooper Dean McCloud, Mark Landis McCoy, Victoria Linn McDonald, Parker Wayne McGaulley, Ismael Melendez Jr., Kyle Dominic Mellinger, Olivia Jo Mellinger, Sharma Lynn Menard, Brayden Cole Meyer, Japhet Walter Michel, Blake Donald Miller, Christopher Conrad Miller, Morgan Ann Miller, Daniel Carlos Montano, Emanuel Montero, Anthony Shail Montijo Ortiz, Jakob Amir Morales, Abigail Krimm Morley, Paul Mukuria and Omega Samuel Muya.
Also, Devin A. Nafziger, Grace Ann Naughton, Daved Ehab Fathy Nazer, Adrianna H. Neiman, Leslie Autumn Nettke, Andrea Rose Newns, Andy Tran Ngo, Dang Hoang Nguyen, Lily Nguyen, John William Nissley, Ashley Nichole Nolt, Jacob Matthew Nolt, Lauren Nicole Obeck, Jenna Noelle Oechslin, Andrew Robert O’Handly, Kristopher Lee Oliver, Emily Ruth O’Neil, Woodley Ornean, Leyshla Ortiz Morales, Alycea Celine Oumarou, Darian Michael Overly, Taina Lisey Pabon, Jonathan Pacheco, Davon Darius Pack, Krishna Pandya, Allison Renee Paquin, Krisn Raj Parmar, Skyler Chase Parmer, Kaushalkumar Hiteshbhai Patel, Mathew Austin Peck, Reece Lamont Peifer, Genesis Paola Perez, Jelisa Enise Perez, Cynthia Perez Cosio, Yaneris Perez Melendez, Kyla Lan Nhi Pham, Allison Kay Plowright, Faith Elizabeth Poehner, Calvin Richard Pringle, Corinne Nicole Querry, Karli Nicole Raasch, Imaan Shafqat Rana, Marisa Lynne Ransing, Jocelyn Victoria Ream, David Colin Reddig, Susanna Marie Reigner, Joshua Matthew Rennekamp, Ethan Mark Reynolds, Brendan Lee Richardson, Dylan Shane Rider, Alyson Kelly Riggle, Yabdel Joel Rivera Hernandez, Antaleena Ellie Anna Robinson, Sarah Robinson, Lorenzo Raziel Rodriguez, LuisAngel Rodriguez, Nyahlisse Rodriguez Rivera, Mathew Stephen Romero Gordillo, Rylee Elizabeth Ross, Melany Ruiz Estrada, Luke Henry Rumbaugh and Emma Katherine Ryan.
Also, Josiah Emmanuel Saez, Maliyah Joevelyn Saldona, Hamza Omar Salim, Jeffrey Lewis Sanchez Jr., Francesca Satiro, Shakiramanta Felindia Lee Ann Benedict Saturne, Jesse Peyton Schloski, Domenic Riley Schoener, Ethan Paul Sensenig, Jayden Bakari Sensenig, Avery Dupri Sheaffer, Sawyer John Shertzer, Isabella Grace Silvaggio, Matthew Scott Sizemore, Megan Lois Slingluff, Kelsey Jane Smith, Morgan Rose Smith, Christian Davon Smothers, Loago Robert Snavely, Natalie Lynn Snyder, Sovannary Kaitlyn Sok, Olivia Carol Spangler, Faylynn Ann Speth Wenger, Wyatt Jacob Stauffer, Izaiah Tamor Stewart, Payton Faith Stoeckl, Aquilla David Stoltzfoos, Brielle Rebecca Stoltzfus, Mariah Paige Strohecker, Keaghan Todd Sweigart, Cooper Mark Tardibuono, Luke Hamilton Taylor, Simeon Teklu, Chloe Beth Thompson, Kyle Andrew Thrush, Aaliyah Imarie Ufret, Jared Thomas Ulmer, Lauren Ashley Umble, Jamielyn Perry Upole, Richard Michael Valverde Gomez, Mia Carolina Vargas Madera, Jose Raul Vazquez, Helen Faith Vega, Cayden JamesVelez, Andrew Salama Wahba, Danika, Louise Walkuw, Ethan Ray Weaver, Kayla Breann Weaver, Logan Timothy Weaver, John Dakota Weigele, Ana Maria Weiss, Lexi Elizabeth Weitzel, Samantha Jane Whitman, Dayanira CryshanyWhittington, Annabel Lee Whitton, James Daren Williams, Joseph Edward Williams, Gavin RileyWinkelspecht, Kayla Annette Wolf, Addison Hunter Wolfe, Amanda Bonnie Yingling, Jenna Louise Yingling, Adam Randall Yoder, Tyrae Armani Young Allen, Ethan Joseph Younger, Destinie Mariah Zamores Herr.