Cocalico High school held its commencement June 8.
The graduates are: Alexis Whitney Adams, Robert Matthew Adams, Evan Anastasia, Julian Beam, Nathan Stephan Benton, Casey Robert Bernhard Jr., Meera R. Bhavani, Adam R. Bollinger, Lilly Boronow, Christian V. Bouarouy, Natasha Lynn Bowman, Jerica Nicole Boyer, Damien M. Branch, Ivana Breton, Brooklyn Leigh Brian, Noah Jeffrey Browning, Alyssa Nicole Brubaker, Holly Nicole Burd, Mackenzie Claire Burd, Nicholas Alexander Burd, Brady W. Burke, Maddison Taylor Burkhart, Kylie Brooke Burkholder, Lydia R. Burton, Aspen Paige Butler, Michael Timothy Butz, Lilly Anne Buzard, Phillip Patrick Byrd, Margaret P. Carpenter, Owen Carpenter, Zaccheus William Carrasco, Anthony John Cerrato, Tristan James Current, Hannah M. Custer, Anastasia P. Danilshenko, Michael Jack Davis, Jasiah Nasir Davis-Millisock, Gerald Andrew DeBalko III, Donovann Arnez DeJesus, Makayla Susan DeVault, Leanne Michelle Digman, Ruthlene Adassa Dominique, Danielle Adora Drain, Emilee Ann Dunn, Katelyn Barbara Erisman, Alex Ryan Estrada, Asia N. Fabiani, Elyjiah Firestone, Logan Michael Flatt, Breanna Fleming, Louella Jade Formica, Alivia Renee Fredrickson, Nathan Fryer, Kendall Lee Funk, Kaylie Ann Gantkowski, Joshua C. Garman, Logan Christopher Garrett, Lillian Garrison, Dean M. Gehman, Robert Allan Gehman, Tyler Scott Gehman, Joy Gonzalez, Toby O'Neal-Velez Good, Maria Joanne Gortman, Tyler J. Goshert, Jack J. Greenwood, Emily Nichole Griest, Noah James Griffin, Kaylee M. Grimwood and Morgan E. Groff.
Also, Evan R. Haldeman, Kairi D. Hall, Jacob Zolton Hankins, Kyle William Hankins, Madelyn Joy Hannah, Logan James Harting, Jennifer Rose Hartman, Elizabeth Christine Hartranft, Jonathan Robert Hartz, Angelina D. Heft, Madison Nicole Heilman, Keon I. Heng, Hayden Hersh, Logan R. Hilton, Elise Joy Hollinger, Cayden Holmes, Zachary James Hooper, Caitlyn Hosler, Liberty Paige Jacoby, Connor Johnston, Justin Travis Jones, Haley Nicole Kaufman, Dalton Bradley Keeney, Carter Lewis Keith, Kyla Kemper, Madyson M. Kemper, Andrianna Kiapokas, Haley Alyssa Kieffer, Joshua B. Kiehl, Areyana L. Killian, Sarah E. Kinney, Daniel Stephen Klumpp, Aleigha Madison Kohl, Genevieve Koller, Anhelina Kotlyarova, Jenna M. Krickl, Mackenzie Kulaga, Ashton J. Lagos, Gage Joseph Lawhorne, Connor M. Leach, Miguel A. Leis, Cheyenne M. Letterhouse, Mallory Mabel Lettorale, Isabelle Mack, Darren Michael Main, Margaret Grace Maria Marks, Alaina M. Martin, Braden Scott Martin, Clay Alexander Martin, Hunter Martin, Juliana L. Martin, Shelby Lynn Martin, Kaia Elisabeth Martz, Madeline Elizabeth Mattos, Adrienne Lynn McGallicher, Blake Avery McGowan, Conor A. Meise, Alex Michael Mellinger, Dominic Paul Menickella, Juan C. Mercedes, Jr., Colby Jay Mertz, Lauren Anne Metzger, Alexis Lovine Miller, David-Matthew Edwin Mitchell, Jonathan A. Moldoveanu, Gabriel Christopher Daris Moore, Madison Paige Moore, Abbie Michele Motter, Ammala CiVuag Moua, Saige A. Musser and Courtney Breanne Myer.
Also, Carson S. Nash, Sophia M. Naylor, Craig Douglas Neal, Kirsten Abagail Newman, Dakota L. Nichols, Nathan W. Nichols, Megan Ranae Nolt, Tristan D. Nolt, Brock N. Norman, Cole DaHaven Norris, Kaleb M. Null, Carter Allen Nuneville, Ashton Michelle Ochs, Andrew T. Okken, Jillian Leah Olszewski, Melody G. Pha, Absinthe Viktoria Phillips, Seth B. Pittsburg, Anastasia RoseMarie Plotnikov, Kyra Nicole Powers, Felicia Lee Przydzial, Nathan Quirk, Caitlin G. Ranck, Taylor Ann Rathman, Jacob Rebristy, Jane G. Register, Nicholas A. Reich, Emma Nicole Reilly, Adam Joseph Rhoads, Samantha Rising, Katlyn R. Rivera, Gabriel J. Rosa-Lindgren, Quin Gabriella Rosado, Nicholas Edward Rutkowski, Juan Antonio E. Saavedra Jr., Brooke M. Sauder, Naleah J. Sauder, Brenton Edward Sensenig, Olivia Kaye Sensenig, Yuliya O. Shepilo, Matthew Ryan Slovik, Daulton Gregorie Smith, Kalijah T. Smith, Cutler Emerson Snyder, Thai TJ Srey, Gillian Elizabeth Stann, Faith Amber Steffy, Autumn R. Steiner, Alice Stephany, Alana Ruth Sterner, Victoria Jayne Stief, Rielly B. Stoltz, Cade Dylan Stoltzfus, Christopher Lee Stuck, Aida Michael Sturtevant, Gianna M. Titus, Benjamin William Toomey, Carlos Armando Torres, Lindsay Elizabeth Troutman, Alayna Marie Trynosky, Micah Daniel Ulysse, Jacinda S. Varner, Anthony Nicholas Vazquez, Luke Joseph Verdi, Brynn Katherine Voshell, Rohan Walia, Edward Joseph Walker, Jacob Ryan Walsh, Braydyn Clarke Weaver, Madison G. Weaver, Miranda Lynne Weaver, Aaron James Weitzel, Sierra N. Wenrich, Aiden Michael Wentz, Jaden Nicole Wentz, Jared Grant White, Laura Elizabeth Whittaker, Austin James Wieder, Haley J. Wittenberg, Anthony T. Xiong, Alia P. Yang, Brandon Yu Pheng Yang, Glenda K. Yeager, Scott A. Youngberg, Timothy Alex Yudenko, Kathryn Elizabeth Zane, Josiah James Zimmerman, Brandon Scott Zook and Cassie Marie Zunner.