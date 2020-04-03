BEILER, David and Sarah F. (Beiler), Oxford, a daughter, at Birth Care & Family Health Services, April 2.
FISHER, Amos S. Jr. and Hannah (Beiler), Ronks, a son, at WellSpan Ephrata Community Hospital, April 1.
GLICK, Omar F. and Katie B. (Esh), Bird-in-Hand, a son, at home, April 2.
KANE, Todd and Emily (Knighton), Conestoga, a daughter, at UPMC Lititz, March 28.
NISSLEY, John D. and Lynell (Nolt), New Holland, a son, at WellSpan Ephrata Community Hospital, April 1.
STOLTZFUS, David Jr. and Elizabeth (Blank), Gap, a son, at Birth Care & Family Health Services, April 1.