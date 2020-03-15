Who's News: Kenneth Moore Landis Homes recently

KENNETH MOORE LANDIS HOMES RECENTLY ANNOUNCED THE APPOINTMENT OF KENNETH MOORE TO ITS BOARD MOORE BRINGS BOTH EXTENSIVE EXPERIENCE SERVING ON A VARIETY OF BOARDS AS WELL AS HIS FINANCIAL KNOWLEDGE TO THE ORGANIZATION FOR NEARLY FOUR YEARS MOORE HAS SERVED AS THE VICE PRESIDENT OF ACQUISITION SOURCING & INTEGRATION AT CONFLUENT HEALTH LLC PREVIOUSLY HE SPENT 18 YEARS WITH SELECT MEDICAL CORPORATION AS VICE PRESIDENT OF MERGERS & ACQUISITIONS HE IS LICENSED BY THE STATE OF PENNSYLVANIA AS A CPA AND HOLDS A BACHELOR'S DEGREE IN ACCOUNTING FROM SHIPPENSBURG UNIVERSITY KENNETH AND HIS WIFE KAREN RESIDE IN DILLSBURG PA Z
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