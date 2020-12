2020 has been an interesting year for the restaurant industry.

Lancaster County has seen 45 restaurant openings this year, many of them happening mid-pandemic.

Twenty-six restaurants in Lancaster County closed in 2020, with some citing pandemic woes and others closing for non-COVID reasons.

These counts are based on reporting from LNP | LancasterOnline. If we missed any, let us know in the comments below.

Here are the restaurants that opened in 2020

- Old Republic Distillery, 3 Dutchland Drive, Ephrata

- Domino's, 2422 Willow Street Pike, Willow Street

- Coffee Co., 504 E. Main St., New Holland

- Pop 'N Dough, 245 Bloomfield Drive, Suite 106, Manheim Township

- Scratch Bakes, 11 W. Chestnut St., Lancaster city

- Pop & Perk, 136 N. Prince St., Lancaster city

- Down on the Farm Creamery, 266 Gap Road, Strasburg Township

- La Petite Patisserie, 621 Harrisburg Ave., Lancaster city

- Starbucks, Crossings at Conestoga Creek, Manheim Township

- Commonwealth Kitchen & Cafe, 420 Pearl St., Lancaster city

- Double C, 220 N. Prince St., Lancaster city

- Mad Chef Craft Brewing, 325 N. Queen St., Lancaster city

- New Holland Coffee Co., 29 E. King St., Lancaster city

- Fireside Cafe at Keystone, 158 Toddy Dr., East Earl Township

- The Salted Spoon, 2301 Harrisburg Pike, Suite 100, Lancaster city

- Tied House, 27-31 E. Main St., Lititz

- El Mariachi, 2 N. Market St., Elizabethtown

- Lancaster Pickle Co., 52 N. Queen St., Lancaster city

- Isaac's Brewhouse, 25 N. Queen St., Lancaster city

- Rally Point Taproom, 50 Veterans Dr., Mount Joy

- Our Town Brewery, 252 N. Prince St., Lancaster city

- Son's, 2 Miller St., Strasburg Township

- Pepper Theo Cafe & Events, 555 James St., Lancaster city

- Alexander Coffee Bar, 24 E. King St., Lancaster city

- Panera Bread, 839 E. Main St., Ephrata

- Hecho a Mano, 201A S. State St., Quarryville

- Blade & Spade Apothecary, 401 W. Walnut St., Lancaster city

- Burley Bar, 417 W. Grant St., Lancaster city

- Island Time, 2170 N. Reading Road, East Cocalico Township

- Good Life Organics, 301 N. Queen St., Lancaster city

- Starbucks, 2412 Willow Valley Drive, Willow Street

- Spice Kings Kitchen & Cuisine, 47 N. Prince St., Lancaster city

- Hillside Public House, 333 N. State St., Ephrata

- Pancake Farm, 1032 S. State St., Ephrata

- Frisco's, 454 New Holland Ave., Lancaster city

- Keystone Steaks, 43 W. King St., Lancaster city

- Beer Wall, 114 N. Prince St., Lancaster city

- Cafe 1832, 305 Gap Rd., Strasburg Township

- The New Cloister Restaurant, 607 W. Main St., Ephrata

- Big Dog Craft Brewing, 1559 Manheim Pike, Manheim Township

- Sheetz, 2539 Willow Street Pike, Willow Street

- Tequila Mexican Grill Bakery and Store, 805A Rohrerstown Road, East Hempfield Township

- Agape Cafe and Grill, 366 Hartman Bridge Road, Strasburg Township

- Wyndridge Farm, 398 Harrisburg Ave., Lancaster city

- OMG Donuts, 116 Townsedge Drive, Quarryville

Here are the restaurants that permanently closed in Lancaster County in 2020

- Rockvale Diner, 2472 US-30, East Lampeter Township

- Star Buffet & Grill, 2232 Lincoln Highway E., East Lampeter Township

- Plum Street Gourmet, 1831 Oregon Pike, Manheim Township

- Ploy Thai Kitchen, 486 Royer Dr., Manheim Township

- Anita's on Walnut Cafe, 324 E. Walnut St., Lancaster city

- Coffee Station at Landis Valley, 2351 Oregon Pike, Manheim Township

- College Corner Cafe, 931 Harrisburg Avenue, Lancaster city

- George Street Cafe, 304 N. George St., Millersville

- Tivoni Vegan Kitchen and Bakery, 805A Rohrerstown Road, East Hempfield Township

- Hoss's Family Steak & Sea, 840 N. Hanover St., Mount Joy

- Ruby Tuesday, 2002 Fruitville Pike, Manheim Township

- Commonwealth on Queen, 301 N. Queen St., Lancaster city

- Lampeter Cafe, 1702 Lampeter Rd., West Lampeter Township

- Friendly's, 1655 Columbia Ave., East Hempfield Township

- Starbucks, 1398 Columbia Ave., Lancaster Township

- Alexander Coffee Bar, 24 E. King St., Lancaster city

- Lancaster Cheesesteak Co., 43 W. King St., Lancaster city

- Four54 Grill, 454 New Holland Ave., Lancaster city

- Charcoals Bar & Grill, 701 Olde Hickory Road, Manheim Township

- Dough & Co., 46 N. Prince St., Lancaster city

- Penny's, 228 N. Prince St., Lancaster city

- Sonic, 2223 Lincoln Highway E, East Lampeter Township

- Sonic, 855 E. Main St., Rapho Township

- Sonic, 4247 Oregon Pike, West Earl Township

- T. Burk & Co. Deli Restaurant, 2435 Old Philadelphia Pike, East Lampeter Township

- Federal Taphouse, 201 N. Queen St., Lancaster city